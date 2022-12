Ce sanse are Romania sa intre in Schengen. De ce se opun Austria si Olanda aderarii tarii noastre

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 01 Decembrie 2022, ora 05:45 8 citiri

Europarlamentarul Rares Bogdan a anuntat ca se poarta in continuare negocieri intense cu privire la aderarea Romaniei la Schengen. Austria are mari rezerve in privinta tarii noastre in ceea ce priveste situatia migrantilor. Cancelarul Nehammer, a precizat, in timpul unei vizite oficiale desfasurate recent in Croatia, ca va sustine aderarea acestei tari la spatiul Schengen, insa s-ar putea opune prin veto la aderarea Romaniei si Bulgariei, relateaza Agentia EFE.

Problema migrantilor

Rares Bogdan ...