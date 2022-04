Ce se intampla cu Iuri, copilul care si-a pierdut parintii in razboi si a venit singur in Romania

Parintii lui Iuri, din regiunea Odessei, au fost ucisi in razboi in aceeasi zi, iar copilul a luat calea pribegiei si a ajuns in Romania. Ca el sunt sute de copii, iar autoritatile sunt obligate sa faca ce e mai bine pentru ei. Iuri a ajuns singur la frontiera cu Romania, venind din regiunea Odessei, dupa ce parintii lui au fost, amandoi, ucisi in aceeasi zi in razboiul din Ucraina. Dupa ce a primit asistenta umanitara imediata de la echipa Salvati Copiii aflata in Vama Isaccea, Iuri a intrat ... citeste toata stirea