Ce se intampla cu pasapoartele romanilor. Ministrul Lucian Bode a anuntat chiar acum

Sursa: Evenimentul Zilei Vineri, 18 Martie 2022, ora 05:45 34 citiri

Ministrul Lucian Bode declara ca monitorizeaza, impreuna cu structurile competente, situatia din tara cu privire la aglomerarile de cetateni care incearca sa obtina un pasaport, pentru a putea parasi Romania.

"In fiecare zi am o evaluare impreuna cu cei care conduc aceasta structura a MAI si inca se mentine presiunea pe anumite judete, nu pe foarte multe", spune Bode.

Cu 300% mai multe cereri decat s-ar fi inregistrat in mod normal

Oamenii se aseaza la cozi pentru obtinerea pasapoartelor, unii ...