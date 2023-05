Update: Miercuri, Klaus Iohannis a vorbit despre rotativa guvernamentala, sustinand ca se poate realiza dupa calendarul stabilit deja. Presedintele crede ca viitorul Guvern ar putea sa fie investit pe 30 mai."Nu exista nicio sincopa in discutii. Dupa parerea mea, calendarul initial al rocadei poate fi respectat. Vineri ar incepe procedura si in varianta optimala ea s-ar putea incheia pe 30 mai. Aceste chestiuni le-am spus si celor din PNL, i-am rugat sa trateze negocierile in coalitie si cu ... citeste toata stirea