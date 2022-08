Ce se intampla in Coalitie. "Nu s-a discutat in PNL despre iesirea nici a PSD, nici a UDMR, de la guvernare"

Alina Gorghiu, presedintele interimar al Senatului, a declarat ca nu s-a discutat, in interiorul PNL, despre o posibila iesire a social-democratilor de la guvernare in toamna.

Mai mult decat atat, ea a catalogat o astfel de informatie ca fiind un "fake news." "Nu, este fake news ce s-a aflat dintr-o anumita sursa (...), dar e clar ca nu a fost la sedinta. Am fost la sedinta BPN, zambesc pentru ca nu are legatura cu sedinta noastra, nu s-a discutat despre iesirea niciunui partid, nici a PSD, ...