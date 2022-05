Ce semnificatie are vizita lui Jill Biden in Romania

Jill Biden, sotia presedintelui Statelor Unite ale Americii, a vizitat Romania in scurtul turneu european, fiind prezenta la mai multe evenimente. Prezenta sa are un mesaj geopolitic de aprecierea fata de Romania, cat si de sustinere a tarii vecine, Ucraina, in contextul razboiului care are loc de doua luni si jumatate, in urma invaziei ruse. Prima doamna de la Casa Alba a ajuns vineri in Romania, mergand la baza militara de la Mihail Kogalniceanu, unde s-a intalnit cu soldatii americani. A ... citeste toata stirea