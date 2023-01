Ce spune vicepremierul Republicii Moldova despre candidatura la prezidentialele din Romania a Maiei Sandu

Marcel Ciolacu a declarat acum cateva zile ca "este un scenariu de lucru. Nimeni nu o poate impiedica pe doamna Maia Sandu. Eu o sustin cat pot de mult pe doamna Maia Sandu prin perioada si mai dificila prin care trece Republica Moldova, dar, de asemenea, facem parte din familii politice diferite". In urma acestor declaratii s-a vehiculat in spatiul public faptul ca Maia Sandu ar putea candida la prezidentialele din 2024 care vor avea loc in Romania.Maia Sandu candidat la prezidentialele din ... citeste toata stirea