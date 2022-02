Cei mai bine platiti angajati din Romania. Ce trebuie sa faci pentru a obtine un astfel de job

Sursa: Evenimentul Zilei Luni, 14 Februarie 2022

Este concluzia la care a ajuns fostul ministru al Economiei, Claudiu Nasui (USR). Aflat in opozitie, acesta a prezentat situatia cu cheltuielile salariale din sistemul bugetar, acuzand risipa de bani publici.

"Cheltuielile cu salariile la stat aproape s-au dublat in ultimii 5 ani. In campanie ne vorbesc despre reducerea risipei si tinerea in frau a cheltuielilor. Dupa alegeri, insa, incepe din nou dezmatul. Fac agentii noi pentru activul de partid. Maresc numarul de ministere. Cresc numarul de ...