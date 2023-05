A fost intocmit topul celor mai populari oficiali din Romania. Locul 1 este ocupat de premierul Nicolae Ciuca, cu 16.517 mentiuni in presa scrisa si online in martie. Seful Executivului se mentine in topul vizibilitatii membrilor Guvernului, ocupand prima pozitie si in luna februarie.Premierul a facut multe declaratii ca urmare a accidentului feroviar din Grecia, a prezentei la Bucuresti a premierului Republicii Moldova Dorin Recean, a scandalului produs in urma masuratorilor facute de ... citeste toata stirea