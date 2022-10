Cei mai vizibili ministri. Premierul Ciuca se mentine pe primul loc. Cimpeanu, mai popular dupa demisie. Rafila isi pierde locul din fruntea clasamentului

Sursa: Evenimentul Zilei Luni, 31 Octombrie 2022, ora 05:41 41 citiri

Fostul ministru al Educatiei Sorin Cimpeanu a urcat pe locul 2 in topul vizibilitatii membrilor Guvernului in luna septembrie, dupa ce a demisionat, iar ministrul Mediului Tanczos Barna este cu patru pozitii mai in fata decat era inainte. Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a coborat cinci pozitiii, conform Barometrului vizibilitatii ministrilor.

Prim-ministrul Nicolae Ciuca are 21.211 mentiuni in presa scrisa si online in septembrie, mai multe decat in august, ramanand pe primul loc, la mare ...