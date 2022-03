Cei opt militari care si-au pierdut viata in accidentele aviatice din judetul Constanta, decorati de presedintele Iohannis

Cei opt militari care au murit in accidentele aviatice din judetul Constanta vor fi decorati post-mortem de presedintele Klaus Iohannis, cu Ordinul "Virtutea Aeronautica" in grad de Cavaler, respectiv Ordinul "Virtutea Maritima" in grad de Cavaler. "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a decis joi, 3 martie 2022, decorarea post-mortem a celor opt militari care si-au pierdut viata in urma accidentelor aviatice care au avut loc in judetul Constanta in seara zilei de 2 martie", a transmis ... citeste toata stirea