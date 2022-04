Cel mai controversat proiect de lege! Contabilii au rabufnit, care e marea nemultumire

Sursa: Evenimentul Zilei Sambata, 02 Aprilie 2022, ora 05:42 10 citiri

CORPUL EXPEREsILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZAEsI DIN ROMANIA (CECCAR), in conformitate cu prevederile OG nr. 65/1994, este o persoana juridica romana de utilitate publica si autonoma, cu sediul in Bucuresti, din care fac parte expertii contabili si contabilii autorizati.

"Am luat act de aparitia informatiilor in mass-media in data de 30.03.2022, cu privire la "Spolierea Patrimoniului CECCAR - 45 milioane de euro - miza unui abuz politic fara precedent".

CECCAR este o organizatie supusa ...