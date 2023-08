Fostul deputat Corin Stefanescu a vorbit despre momentul in care a aflat ca are cancer. Politicianul a povestit ca cedase psihic si ca a vrut sa moara. La momentul respectiv, acesta isi pierduse speranta si dorea sa renunte la tratament."Exista cateva variante - Cedezi fizic, psihic, te lasi pagubas - era cat pe ce sa fac lucrul asta. In iulie era hotarat sa opresc tratamentul, sa merg acasa, sa vorbesc cu avocatii - sa stabilesc testamentul pentru cei dragi ai mei, sa inchei socotelile cu ... citeste toata stirea