Cele cinci puncte ale declaratiei NATO adoptate la Bucuresti. Mesajul ministrului Bogdan Aurescu

Sursa: Evenimentul Zilei Miercuri, 30 Noiembrie 2022, ora 05:40 21 citiri

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu saluta adoptarea Declaratiei ministrilor de externe ai NATO, la sfarsitul primei sesiuni a Reuniunii ministrilor de externe ai statelor NATO, pe care o gazduieste la Bucuresti in perioada 29-30 noiembrie 2022.

In Declaratia NATO de la Bucuresti, ministrii de externe ai statelor aliate si invitate au condamnat razboiul de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei, in mod deosebit atacurile impotriva populatiei si infrastructurii civile, incalcarile ...