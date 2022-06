Cimpeanu, la motiunea simpla: V-ati dovedit a fi vajnici manuitori de ranga, dar in educatie lucrurile nu se fac numai demoland / Ce i-a reprosat USR

Camera Deputatoilor a dezbatut, luni, motiunea simpla impotriva ministrului Educatiei, Sorin Cimpeanu, depusa de USR. In cadrul dezbaterii, ministrul le-a spus contestarilor ca nu detin competente "pe care orice elev trebuie sa le dobandeasca in scoala". La randul lor, cei din USR i-au reprosat ca trage educatia in jos si nu a luat atitudine fata de teza de doctorat a premierului, in prezent in analiza privind un posibil plagiat. Deputatii USR au depus motiune simpla impotriva ministrului ... citeste toata stirea