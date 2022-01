Cinci primarii din Capitala au platit sute de mii de lei pe servicii de salubrizare fictive

In 2020, cinci din cele sase sectoare ale Capitalei au decontat servicii de salubrizare care, in realitate, nu au fost prestate, arata Curtea de Conturi Unele dintre firme au primit bani pentru spalatul strazilor in zilele cu ploaie, iar altele au sustinut ca au maturat trotuarele care se aflau, de fapt, in lucrari de reabilitare. In afara de sectorul 1, toate primariile au primit sumele achitate nejustificat inapoi, in urma controlului Curtii de Conturi. Singura primarie care nu a facut plati ... citeste toata stirea