Cine e Sebastian Burduja, propunerea PNL pentru functia de ministru al Digitalizarii

Sebastian Burduja, propunerea PNL pentru Ministerul Digitalizarii, este un aflat la primul mandat de deputat, cu o experienta politica de sase ani, cu studii atat in strainatate, cat si in tara. Sebastian Burduja este deputat in Parlamentul Romaniei, vicepresedinte al comisiei pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor si presedinte PNL Sector 1. A fost secretar de stat in Ministerul Finantelor Publice in 2019. Anterior, a lucrat ca expert in dezvoltare la Banca Mondiala in