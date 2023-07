Informatia a fost confirmata pentru EVZ de surse din cadrul Procuraturii Anticoruptie."M-am simtit suficient de amenintata"Veronica Dragalin a spus recent, in cadrul unui interviu, ca in octombrie 2022 a fost amenintata de in deputat si avocatul sau, refuzand sa faca publice numele lor. Sefa Procuraturii Anticoruptie a declarat doar ca exista un dosar penal in acest caz."In luna octombrie 2022, m-am simtit suficient de amenintata ca am sunat la 112. Eram la mine in birou, dupa orele 17:00, ... citeste toata stirea