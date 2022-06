Cine este soferita care a ucis patru muncitori care lucrau pe marginea drumului, la Iasi

Accidentul s-a produs joi noaptea, in jurul orei 1.00, pe drumul care leaga cartierul Pacurari, din Iasi, de centrul orasului. Femeia care a urcat bauta la volan si a ucis patru muncitori care lucrau pe marginea drumului, intr-un cartier din Iasi, se numeste Adina Ghervase, are 39 de ani si locuieste intr-o comuna de la marginea orasului.Aceasta a intrat cu viteza intr-o curba, s-a izbit de coltul unei case si a lovit in plin mai multi muncitori care lucrau la asfaltarea unui canal de pe ... citeste toata stirea