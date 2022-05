Cine ne apara de rusi. Ce trupe NATO sunt dislocate oficial in Romania

Presedintele a informat Parlamentul ca a aprobat sporirea trupelor aliate aflate in Romania. Astfel, cei 40.000 de militari ai Fortei de Raspuns Rapid a NATO pot intra oricand la nevoie in Romania. In acelasi timp, in Marea Neagra va mai fi dislocata o grupare navala din cadrul gruparii permanente de lupta a NATO, dar si mai multe aeronave americane si elicoptere britanice. Iohannis a marturisit si faptul ca a autorizat functionarea unor unitati de informatii si supraveghere americane la ... citeste toata stirea