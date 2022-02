Cine sunt cei 1.000 de soldati americani care vor fi repozitionati in Romania in zilele ce urmeaza VIDEO

Un numar de 1.000 de militari americani urmeaza sa ajunga in Romania in aceasta luna, dupa ce Statele Unite au anuntat, miercuri, ca vor intari prezenta militara la solicitarea tarii noastre. Soldatii care veni in Romania fac parte din regimentul 2 Cavalerie, stationat acum in Germania. Militarii au mai fost in tara noastra in trecut, cu ocazia unor exercitii militare comune. "1.000 de soldati ce momentan sunt stationati in Germania vor fi repozitionati in Romania in zilele ce urmeaza. Este o ... citeste toata stirea