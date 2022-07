Cine va fi noul sef al NATO. Cu ce femei s-ar bate presedintele Klaus Iohannis pentru post

Sursa: Evenimentul Zilei Sambata, 09 Iulie 2022, ora 05:42 22 citiri

Sabina Fati spune ca in functia de sef al NATO este nevoie de "cineva care si-a demonstrat calitatile de lider in tara lui, cu pozitii ferme fata de Rusia si China si care este un democrat per se. Klaus Iohannis nu se prea potriveste in acest model, dar exista cateva politiciene din tarile baltice care il eclipseaza cu usurinta. Aripa militara a Aliantei Nord-Atlantice este condusa mereu de un general american, dar partea politica este lasata in seama unui european, care are exercitiul puterii, ...