Premierul Marcel Ciolacu incearca sa tina situatia sub control eventualele conflicte dintre politicienii PSD si ai PNL, in coalitia de guvernare. Situatia pare sa degenereze in contextul masurilor fiscale de austeritate propuse de Guvern care starnesc nemultumiri in randul romanilor. Desi guverneaza impreuna din toamna lui 2021, social-democratii si liberalii se acuza reciproc, pe Facebook, dar si in emsiuni de televiziune pentru dezastrul din bugetul public.Coalitia de guvernare, cea mai ... citeste toata stirea