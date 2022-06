Ciolacu: Este o discutie privind supraimpozitarea pensiilor speciale. E normal sa avem o abordare comuna in Coalitie

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca exista o discutie privind supraimpozitarea pensiilor speciale, aratand ca este "lipsit de orice logica" faptul ca veniturile din pensie sa fie mai mari ca cele din perioada petrecuta in activitate. Ciolacu a explicat ca va exista o abordare comuna in coalitie, pentru viitor, cu privire la pensiile parlamentarilor. "Este o discutie in continuare privind supraimpozitarea pensiilor speciale. Nu am gasit forma cea mai buna. Eu, din punctul meu de ... citeste toata stirea