Ciolacu: Il anunt oficial pe Florin Citu, daca PSD iese de la guvernare, vom avea alegeri anticipate

Marcel Ciolacu sustine ca daca PSD iese de la guvernare, Romania va avea alegeri anticipate. "Nu cred ca Romania isi permite sa aiba acum alegeri anticipate, a spus acesta". Marcel Ciolacu l-a anuntat pe Florin Citu ca, in cazul in care PSD iese de la guvernare, vor fi alegeri anticipate, insa nu considera ca Romania isi permite sa aiba in momentul de fata alegeri anticipate. Liderul social-democratilor a mai spus ca trebuie gasita o solutie pentru a stabiliza pretul la energie."Avem doua ... citeste toata stirea