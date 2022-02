Ciolacu, intalnire de urgenta cu Insarcinatul cu afaceri al Ucrainei in Romani: Acest atac va trebui sa primeasca un raspuns pe masura

Presedintele PSD Marcel Ciolacu a dat asigurari ca Parlamentul Romaniei va sustine toate demersurile statului privind gestionarea crizei, in contextul invaziei din Ucraina, "inclusiv in ceea ce priveste asistenta si sprijinul umanitar pe care tara noastra le va acorda Ucrainei". "Am avut o intalnire de urgenta cu Insarcinatul cu afaceri a.i. al Ucrainei in Romania, domnul Paun Rohovei, in contextul situatiei generate de agresiunea Federatiei Ruse impotriva Ucrainei", a informat Marcel Ciolacu ... citeste toata stirea