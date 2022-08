Ciolacu: "Pilonul II de pensii nu trebuie desfiintat, dar trebuie dezvoltata toata legislatia". Ce spune seful PSD despre exceptarea de la plata contributiei

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca nu exista vreo discutie in partid sau in Coalitie cu privire la reducere contributiei la Pilonul II de pensii, aratand in acelasi timp ca, in opinia sa, acesta nu trebuie desfiintat, insa "trebuie dezvoltata toata legislatia" pe acest sector. Presedintele PSD a declarat, fiind intrebat, ca nu exista vreo discutie in partid sau in Coalitie cu privire la reducere contributiei la Pilonul II de pensii.In ceea ce priveste criticile asupra introducerii ... citeste toata stirea