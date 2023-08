Toleranta zero pentru responsabili in cazul exploziei de la Crevedia, a anuntat premierul Marcel Ciolacu, in toiul noptii. El a facut o serie de declaratii publice, de la sediul Ministerului de Interne. Insotit de ministrul Catalin Predoiu, premierul a dat asigutari ca vinovatii vor suporta rigorile legii."Cine se va face vinovat o sa suporte rigorile legii, indiference despre cine vorbim in acest moment. Eu am prins accidentul de la Mihailesti. Iar astazi, daca nu se facea acel cordon si se ... citeste toata stirea