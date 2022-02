Ciolacu: "Romanii sunt intr-o tara foarte sigura. Nu vad sa se decreteze stare de urgenta"

Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a transmis ca Romania este o tara "foarte sigura" si considera ca nu este necesara instaurarea starii de urgenta, asa cum au procedat alte state din vecinatate dupa intrarea Rusiei in Ucraina. "Constitutional, este atributul presedintelui. In acest moment, Romania este sigura si romanii sunt intr-o tara foarte sigura. Romania nu este intr-un conflict cu Federatia Rusa. Mai mult, Romania este membra NATO si UE. Nici eu, in acest moment, nu vad, ... citeste toata stirea