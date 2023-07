Premierul Marcel Ciolacu va numi un nou purtator de cuvant la Guvernul Romaniei. Dan Carbunaru, cel care a fost purtatorul de cuvant al fostului premierului Nicolae Ciuca, va fi inlocuit de jurnalistul TVR Mihai Constantin.Jurnalistul TVR va ocupa functia de purtator de cuvant al Guvernului Ciolacu din 15 iulie, potrivit surselor.Mihai Constantin lucreaza de peste 20 de ani in Televiziunea Publica. In trecut, a fost prezentatorul principalului jurnal de seara al TVR. In prezent, el se ocupa ... citeste toata stirea