Prim-ministrul Romaniei, Marcel Ciolacu, a declarat astazi, 7 octombrie, ca in urmatoarele doua saptamani legea pensiilor speciale va fi amendata astfel incat Comisia Europeana sa autorizeze si a treia cerere de plata din PNRR.Marcel Ciolacu: Problema pensiilor speciale va fi rezolvata in doua saptamani"Saptamana viitoare vreau sa intru cu amendamentele in Senat si in Camera Deputatilor. O sa am aceasta discutie si pe forma amendamentelor", a declarat Marcel Ciolacu.Premierul a subliniat ... citeste toata stirea