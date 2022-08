Ciprian Ciucu vrea ca Parcul Lacul Morii sa devina una dintre principalele atractii din Bucuresti

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat ca isi doreste ca Parcul Lacul Morii, cu o suprafata de 16,6 hectare, sa devina unul dintre principalele puncte de atractie din Capitala, estimand ca zona ar putea fi amenajata pana in 2025. Precizarile au fost facute joi, in cadrul unei intalniri cu arhitectii, urbanistii si peisagistii interesati de concursul international de solutii lansat de Primarie in vederea amenajarii zonei Lacului Morii, potrivit Agerpres."Lacul Morii este o zona care a ... citeste toata stirea