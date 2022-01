Citu: Cresterea dobanzilor la care se imprumuta statul inseamna pierderea increderii in stat sau intelegere intre reprezentanti ai statului si banci?

Fostul premier Florin Citu se intreaba, intr-o succesiune de mesaje transmise luni pe Facebook, daca majorarea dobanzilor la care se imprumuta statul inseamna pierderea increderii in stat ca isi va putea plati datoriile in viitor sau o intelegere intre stat si banci, daca actuala crestere a preturilor este tranzitorie sau de durata mai lunga si daca statul ar trebui sa compenseze facturile cetatenilor. "Majorarea dobanzilor la care se imprumuta statul inseamna pierderea increderii in stat ca ... citeste toata stirea