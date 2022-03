Citu, dupa intalnirea cu vicepresedintele SUA: Un mesaj important a fost despre oportunitatile strategice in contextul investitiilor americane in Romania

Presedintele Senatului, Florin Citu, a atras atentia, in urma intalnirii cu vicepresedinta SUA, asupra oportunitatilor strategice in contextul investitiilor americane in Romania, afirmand ca "tara noastra are nevoie de o economie puternica". "In cadrul discutiilor cu vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, principalele subiecte au fost sanctiunile dure aplicate Rusiei de SUA si sustinerea noastra deplina pentru majorarea bugetului Apararii la 2,5% din PIB", a transmis ... citeste toata stirea