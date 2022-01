Citu: in ultimii ani de zile am vazut la reglementatori numiri care nu au tinut cont de competenta

In ultimii ani de zile am fost facute la autoritatile de reglementare numiri care nu au tinut cont de competenta, acesta fiind unul din motivele care au dus la criza facturilor la energie, a declarat joi la Antena 3 presedintele PNL Florin Citu.

"In ultimii ani de zile am vazut foarte multe numiri care nu au tinut cont de competenta in toate functiile unde avem reglementatori. Nu vorbesc doar de ANRE, vorbesc de reglementatorii pietelor, de capital, financiar-bancara, piata energiei", a spus ...