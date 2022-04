Citu, vizita in Ucraina, la Hostomel si Irpin. Seful Senatului a sustinut un discurs la Congresul autoritatilor locale si regionale, prezidat de Zelenski

Presedintele Senatului, Florin Citu, a facut, miercuri, o vizita in Ucraina, unde s-a deplasat la Hostomel si Irpin. Seful Senatului a sustinut un discurs in cadrul Congresului autoritatilor locale si regionale, prezidat de Volodimir Zelenski. "O onoare sa ma aflu in Ucraina, astazi, la invitatia omologului meu, presedintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanciuk, impreuna cu presedintele Consiliului National al Adunarii Nationale Federale a Confederatiei Elvetiene, Irene Kalin, si ... citeste toata stirea