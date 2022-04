Ciuca, de Ziua Jandarmeriei Romane: Am toata increderea ca procesul de reconstructie a prestigiului institutional al Jandarmeriei va continua

Cu ocazia Zilei Jandarmeriei Romane, premierul Nicolae Ciuca a urat succes institutiei, atat in ceea ce priveste atributiile sale, cat si in exercitarea mandatului la presedintia Comitetului Interministerial de Nivel Inalt al Fortei de Jandarmerie Europene. Premierul a mai transmis ca are incredere in continuarea reconstructiei prestigiului institutiei si va demonstra ca este "profesionista, credibila si mereu de partea binelui public". "Jandarmeria Romana implineste astazi 172 de ani de la ... citeste toata stirea