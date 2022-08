Ciuca, despre discutia cu Kelemen, pe cazul Orban: A reiesit foarte clar ca nici dumnealui, nici UDMR nu se indeparteaza de la valorile democratice

Presedintele PNL, premierul Nicolae Ciuca afirma ca liderul UDMR, Kelemen Hunor, a dat explicatii in sedinta coalitiei despre discursul sustinut de Viktor Orban in Romania, iar in urma acestora s-a ajuns la concluzia ca se poate mentine stabilitatea politica si functionarea coalitiei. Premierul a sustinut ca aspectele prezentate de presedintele UDMR tin de faptul ca el personal nu a participat la evenimentul discutat, dar si despre faptul ca nu poate fi facut responsabil de declaratiile altei ... citeste toata stirea