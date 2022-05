Ciuca, despre inghetarea preturilor la alimente: Masurile de austeritate nu au fost cele mai potrivite. Trebuie adaptate la disponibilitatea bugetului

Premierul Nicolae Ciuca a declarat, despre o posibila inghetare a preturilor la alimente, in contextul cresterii de preturi si a inflatiei, ca are convingerea ca masurile de austeritate nu au fost cele mai potrivite, la criza precedenta, si ca, in momentul de fata,Guvernul adapteaza setul de masuri pe disponibilitatea bugetului Romaniei. "Fiecare dintre noi, si eu la fel ca oricare alti cetateni, m-as adapta la situatia concreta si ma adaptez la situatia concreta", a spus premierul, fiind ... citeste toata stirea