Ciuca: Holocaustul a fost cea mai mare tragedie a umanitatii, iar amintirea victimelor creeaza mereu o puternica legatura cu statul Israel de azi

Premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj cu ocazia concertului organizat in Memoria Holocaustului, joi seara, de Opera Nationala si Ambasada Israelului. "Amintirea victimelor de Yom HaShoah creeaza mereu o puternica legatura cu Statul Israel de astazi, cu mostenirea memoriei poporului evreu", a sustinut premierul. "In aceasta seara, aici, la Bucuresti, in preajma zilei de Yom HaShoah, ne amintim cu durere si compasiune de milioanele de victime ale Holocaustului, ucise de nazisti si ... citeste toata stirea