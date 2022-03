Ciuca: Nu suntem in riscul de a ramane fara gaz. Din toamna vom putea folosi gaz lichefiat american. Legea Offshore urmeaza sa intre in Parlament

Premierul Nicolae Ciuca a declarat, duminica, la Digi24, ca Romania nu este in riscul de a ramane fara gaz sica avem ca prim obiectiv deschiderea interconectorului dintre Grecia si Bulgaria, astfel ca din toamna vom putea folosi gaz lichefiat american. Seful Executivului a spus ca liderii coalitiei si-au asumat ca in perioada urmatoare sa intre in Parlament Legea Offshore. "Nu suntem in riscul de a ramane fara gaz. Romania importa aproximativ 20% din necesarul de gaz, am avut intalniri si ... citeste toata stirea