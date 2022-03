Ciuca: Romania va continua sa acorde sprijin umanitar si sa asiste refugiatii care trec din Ucraina prin Rep. Moldova in vederea tranzitarii catre state din UE

Premierul Nicolae Ciuca a declarat, cu ocazia vizitei pe care a facut-o miercuri la Chisinau impreuna cu presedintele Klaus Iohannis, ca "Romania va continua sa acorde sprijin umanitar si sa asiste refugiatii care trec din Ucraina prin Republica Moldova in vederea tranzitarii catre alte state membre UE". "Am participat alaturi de presedintele Klaus Iohannis la intrevederea cu presedintele Republicii Moldova, dna. Maia Sandu. Am putut reconfirma sprijinul concret pentru Republica Moldova in ceea ... citeste toata stirea