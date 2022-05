Ciuca: Toate dificultatile prin care trecem in aceste momente ne vor intari pe noi, ca natiune, dar si familia europeana din care facem parte

Premierul Nicolae Ciuca a transmis, cu ocazia deschiderii seriei de conferinte "Protecting Europe in Turbulent Times", ca "solidaritatea nu trebuie sa se rezume la prezent". Potrivit premierului, "daca ramanem solidari si dedicati principiilor umanismului, libertatii si sustenabilitatii", dificultatile prin care trecem in aceste momente ne vor intari natiunea romana si familia europeana. "Guvernul Romaniei a gazduit, astazi, deschiderea oficiala a seriei de conferinte Protecting Europe in ... citeste toata stirea