Clotilde Armand ii spune lui Nicusor Dan sa suspende livrarea energiei termice in toate sediile PSD si PNL

Sursa: Evenimentul Zilei Vineri, 11 Noiembrie 2022, ora 05:41 31 citiri

Clotilde Armand a postat pe contul sau personal de Facebook un mesaj care a surprins prin modul in care a fost formulat Primarul Sectorului 1 l-a sfatuit pe Nicusor Dan sa nu mai fie de acord cu livrarea de energie termica in toate sediile PNL si PSD din Capitala.

"Primarul Capitalei ar trebui sa suspende livrarea energiei termice in toate sediile PSD PNL din Bucuresti si in toate vilele lor de protocol obtinute de la RAAPPS pana cand M. Ciolacu pricepe ca nu te joci cu sanatatea cetatenilor ...