CMBSU decide miercuri noile restrictii, dupa ce Capitala a ajuns la incidenta de 3,32 la mie

Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) se va reuni miercuri in sedinta pentru a dispune masurile care se impun in contextul cresterii incidentei COVID-19. Capitala a ajuns la incidenta de 3,32 la mie si a intrat in scenariul rosu. Sedinta CMBSU va incepe in jurul orei 15,00 si se va desfasura in sistem videoconferinta, a precizat Prefectura Capitalei.Marti, rata de infectare a fost de 2,97 de cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ziua precedenta, cand s-a ... citeste toata stirea