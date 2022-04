CMBSU: Din 1 mai, in centrul stabilit la Colegiul Tehnic Feroviar "Mihai I" nu vor mai fi cazati refugiati ucraineni

Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a decis, marti, in sedinta extraordinara , ca incepand cu data de 1 mai sa nu mai fie cazati refugiati ucraineni in cadrul centrului stabilit la Colegiul Tehnic Feroviar "Mihai I". "CMBSU a hotarat ca, incepand cu data de 1 mai, sa inceteze activitatea de cazare pentru cetatenii straini sau apatrizi aflati in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina, din cadrul centrului stabilit la Colegiul Tehnic Feroviar ... citeste toata stirea