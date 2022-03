CNCAN: Toate instalatiile nucleare din Ucraina sunt in stare sigura si nu exista un pericol pentru mediu sau populatie

Toate centralele nucleare din Ucraina sunt in stare sigura, iar masuratorile efectuate la nivel national confirma valori normale ale nivelului de radiatii si nu sunt semnalate depasiri la nivelul teritoriului ucrainean, a precizat, miercuri, Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN). "Din informatiile primite de la Autoritatea de Reglementare si Control din Ucraina (State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine), in data de 15.03.2022, h 17.45, ora Romaniei, ... citeste toata stirea