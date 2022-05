CNN: Crime de razboi in Ucraina. Soldati rusi, filmati in timp ce impusca doi civili neinarmati VIDEO

Un videoclip identificat de CNN arata niste soldati rusi care au impuscat si au ucis doi civili ucraineni neinarmati in fata unei reprezentante auto, pe 26 martie, inainte de a jefui reprezentanta. Una dintre victime era proprietarul, a carui familie a refuzat sa i se dea numele, iar cealalta era Leonid Oleksiovici Pliats, paznicul in varsta de 68 de ani. CNN a obtinut, de pe camerele de supraveghere, o inregistrare video a incidentului, care in prezent este investigat drept crima de razboi de ... citeste toata stirea