Coalitia, pachet de masuri economice si sociale de 17,3 miliarde lei. Creste salariul minim in agricultura la 3.000 de lei brut. Ce vouchere vor fi date

Liderii Coalitiei au anuntat masurile pe care le iau Guvernul si Parlamentul in pachetul economic si social, adresat atat cetatenilor cu situatie financiara precara, dar si unor categorii socio-profesionale, precum si IMM-urilor. Din tot pachetul negociat singura masura care a scoasa a fost amanarea platii ratelor pana la 12 luni. "Sprijin pentru Romania (n.r. - denumirea oachetului) va raspunde momentului dificil in care ne aflam si ne bucuram ca am lucrat cu premierul Nicolae Ciuca si ... citeste toata stirea