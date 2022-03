Coalitia pregateste comasarea localelor cu parlamentarele. Ce scenarii sunt pe masa si ce piedici are de trecut Puterea

PNL si PSD cauta solutii pentru a comasa, in 2024, alegerile locale cu cele parlamentare, o miscare ce avantajeaza formatiunile Puterii, datorita numarului mare de primari, care ar putea mobiliza electoratele lor la vot. De asemenea, demersul Coalitiei trebuie sa mai treaca si de testul CCR, structura care a mai impiedicat o tentativa similara, in 2012. Coalitia inca sovaie in adoptarea unor prioritati legislative despre care vorbeste de doua luni (legea offshore, legile securitatii nationale ... citeste toata stirea